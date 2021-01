Non convenzionale l'augurio di buon anno di Johnny Depp che ha deciso di salutare il 2021 con un post che ha lasciato alquanto perplessi i suoi fan.

"Sebbene il mondo sia in lutto in attesa di giorni migliori, spero che tutti voi possiate trovare un momento per sorridere e, cosa più importante, per ridere e far ridere gli altri, per quanto possibile.So che potrebbe essere difficile in momenti difficili come questi, e a tutti non auguro nient'altro che felicità e salute. ...

A "supportare" le parole di Depp la prefazione da "I giorni della vita" (The Time of Your Life), un'opera teatrale di William Saroyan che debuttò a New York nel 1939. Il dramma rimase in scena per 249 repliche, vinse il Premio Pulitzer per la drammaturgia e fu riadattato da James Cagney nel film omonimo.

Di cosa parla?

Il Nick's Saloon è un punto di approdo per personaggi di ogni tipo e provenienza: giovani donne in cerca di un riscatto, artisti di varietà affamati senza un ingaggio, ubriaconi, sbruffoni impenitenti, disoccupati, gente di malaffare, poliziotti, strilloni, giocatori di flipper.

In mezzo, al suo solito tavolino, spesso con una coppa di champagne in mano, Joe discute, osserva, commenta, consiglia, offre da bere, talvolta incoraggia, aiuta con denaro, raddrizza situazioni sentimentali in crisi.