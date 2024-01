Annunciate le Longlists dei semifinalisti per i BAFTA 2024. Per l'Italia non c'è Io Capitano, ma in compenso nella lista c'è Le otto montagne per la gara del Miglior film internazionale.

Tra i più nominati spiccano: Barbie, Oppenheimer e Killers of the Flower Moon (15 nominations). Seguono con 14 candidature Povere Creature, con 12 Maestro e con 11 Saltburn.

Tra le esclusioni più clamorose: American Fiction dalla categoria Miglior film, Natalie Portman (May December) tra le protagoniste, Juliette Binoche (The Taste of Things) e Penelope Cruz (Ferrari) tra le supporter, Willem Dafoe (Povere Creature!) tra i supporter, e Perfect Days (Giappone) per il Miglior film internazionale.