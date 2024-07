L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) raggruppa 38 Paesi membri in un contesto che offre loro la possibilità di discutere, rivedere e migliorare la loro politica economica, finanziaria, scientifica, sociale, ambientale, della formazione e dello sviluppo.

Sullo sfondo della globalizzazione, l'OCSE consente ai Governi di scambiarsi informazioni ed esperienze e di ricercare soluzioni comuni a problemi simili. Grande importanza è attribuita al miglioramento del coordinamento e della coerenza della politica economica nazionale e internazionale.

Nonostante il rallentamento della crescita economica dalla fine del 2022, il mercato del lavoro italiano ha raggiunto livelli record di occupazione e livelli record di disoccupazione e inattività.

Il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 6,8% a maggio 2024, 1 punto percentuale in meno rispetto a maggio 2023 e 3 punti percentuali in meno rispetto a prima della crisi del COVID-19, ma comunque al di sopra della media OCSE del 4,9%.

Anche l'occupazione totale è cresciuta nell'ultimo anno, con un aumento annuo del 2% a maggio 2024. Tuttavia, il tasso di occupazione in Italia rimane ben al di sotto della media OCSE (62,1% contro il 70,2% nel primo trimestre del 2024).

Si prevede che il mercato del lavoro continuerà a crescere nei prossimi due anni: nonostante gli sviluppi demografici negativi, l'occupazione totale dovrebbe crescere dell'1,2% nel 2024 e dell'1% nel 2025.

Nonostante i recenti notevoli miglioramenti, l'Italia è ancora indietro rispetto a molti altri paesi dell'OCSE in termini di occupazione femminile e giovanile, dove sono necessari ulteriori progressi per coprire il numero relativamente elevato di posti di lavoro vacanti.

All'inizio di quest'anno, il governo ha sostituito il precedente reddito minimo ("Reddito di cittadinanza") con un regime di assistenza sociale per gruppi vulnerabili selezionati ("Assegno di inclusione - Adi") e un'indennità per le persone vulnerabili che non hanno accesso all'Adi ma partecipano a un programma attivo del mercato del lavoro ("Supporto per la formazione e il lavoro - Sfl"). Gli incentivi al lavoro per i beneficiari dell'Adi potrebbero essere migliorati tramite un ritiro più graduale dei diritti alle prestazioni per coloro che iniziano un'occupazione. Estendere l'idoneità all'Adi all'intera popolazione a rischio povertà e con prospettive di mercato del lavoro molto scarse garantirebbe che i più vulnerabili rimangano coperti da una rete di sicurezza sociale minima, mentre le risorse limitate per la formazione in SfI possono essere meglio indirizzate alle persone più vicine al mercato del lavoro.



I salari reali stanno ora crescendo anno dopo anno nella maggior parte dei paesi OCSE, nel contesto di un'inflazione in calo. Tuttavia, sono ancora al di sotto del livello del 2019 in molti paesi. Mentre i salari reali stanno recuperando parte del terreno perso, i profitti stanno iniziando a tamponare parte dell'aumento dei costi del lavoro. In molti paesi, c'è spazio perché i profitti assorbano ulteriori aumenti salariali, soprattutto perché non ci sono segnali di una spirale prezzi-salari.

L'Italia è il Paese che ha visto il calo maggiore dei salari reali tra le maggiori economie OCSE. All'inizio del 2024, i salari reali erano ancora inferiori del 6,9% rispetto a poco prima della pandemia.

Grazie ai rinnovi dei principali contratti collettivi, in particolare nei settori dei servizi, il numero di dipendenti del settore privato coperti da un contratto collettivo scaduto è sceso nel primo trimestre del 2024 al 16,7% dal 41,9% dell'anno precedente. Ciò ha contribuito a spingere la crescita salariale negoziata al 2,8% rispetto all'anno precedente.

Nel complesso, si prevede che la crescita dei salari reali rimarrà contenuta nei prossimi due anni. Si prevede che i salari nominali (compenso per dipendente) in Italia aumenteranno del 2,7% nel 2024 e del 2,5% nel 2025. Sebbene questi aumenti siano significativamente inferiori rispetto alla maggior parte degli altri paesi OCSE, consentiranno ai lavoratori italiani di recuperare parte del potere d'acquisto perduto, poiché si prevede che l'inflazione sarà dell'1,1% nel 2024 e del 2% nel 2024.



Si prevede che le ambiziose transizioni net-zero attualmente in corso nei paesi OCSE avranno solo un effetto modesto sull'occupazione aggregata. Tuttavia, alcuni lavori scompariranno, emergeranno nuove opportunità e molti lavori esistenti saranno trasformati. In tutta l'OCSE, il 20% della forza lavoro è impiegato in occupazioni green-driven, compresi lavori che non contribuiscono direttamente alla riduzione delle emissioni ma che probabilmente saranno richiesti perché supportano attività green. Al contrario, circa il 7% è impiegato in occupazioni ad alta intensità di gas serra (GHG).

In Italia, il 19,5% della forza lavoro è impiegata in occupazioni green-driven. Di queste, solo il 13,7% sono veramente "occupazioni green nuove o emergenti". Al contrario, circa il 5,1% dell'occupazione italiana è in occupazioni ad alta intensità di emissioni. La quota più alta di occupazioni green-driven si trova in Abruzzo, mentre la quota più alta di occupazioni ad alta intensità di gas serra si trova in Sardegna.

In Italia, gli uomini hanno maggiori probabilità di essere impiegati in occupazioni ecosostenibili e ad alta intensità di gas serra, mentre i lavoratori più anziani hanno maggiori probabilità di essere impiegati in occupazioni ad alta intensità di gas serra.

Molti lavori altamente qualificati ad alta intensità di emissioni e green-driven sono molto simili nei requisiti di competenze, il che significa che i lavoratori altamente qualificati possono passare da settori ad alta intensità di emissioni a settori rispettosi del clima con relativamente poca riqualificazione. Tuttavia, questo non è il caso dei lavoratori poco qualificati, che richiederanno una maggiore riqualificazione per abbandonare le occupazioni ad alta intensità di emissioni.

Attualmente, tuttavia, l'adesione alla formazione tra i lavoratori in Italia rimane bassa e i lavoratori in occupazioni ad alta intensità di emissioni tendono a ricevere una formazione significativamente inferiore rispetto agli altri lavoratori. Il nuovo "Supporto per la formazione e il lavoro - Sfl" fornisce ulteriore supporto alla formazione. Per contribuire anche alla transizione verde, dovrebbe essere meglio mirato a rispondere alle carenze di manodopera nei settori chiave per la transizione a zero emissioni nette. Inoltre, i meccanismi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione degli adulti in Italia dovrebbero diventare la norma in tutte le regioni del Paese.

In termini di qualità del lavoro, i lavori green-driven a bassa qualifica tendono ad avere salari e sicurezza del mercato del lavoro significativamente più bassi rispetto ad altri lavori low-skill. Ciò suggerisce che, in assenza di misure politiche, le occupazioni green-driven a bassa qualifica potrebbero essere un'opzione relativamente poco attraente per i lavoratori low-skill.

I cambiamenti previsti associati alle transizioni net-zero dovrebbero essere contrapposti ai costi occupazionali dell'inazione nell'affrontare i cambiamenti climatici. Mentre le politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici possono imporre costi sui mercati del lavoro dell'OCSE, i cambiamenti climatici stessi influenzeranno lavoratori e aziende: l'8% dei lavoratori in Italia riferisce di soffrire di un significativo disagio dovuto al calore, in genere lavoratori in occupazioni all'aperto e lavoratori in industrie di processo e pesanti, con probabili effetti negativi sulla loro salute e produttività.





Crediti immagine: Report OCSE