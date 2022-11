Sono andati all'Olanda i tre punti del secondo incontro del Gruppo A nel mondiale di calcio in Qatar, con gli "orange" che hanno sblocacto la partita, non molto entusiasmante, solo nel finale.

Arriva infatti all'84' la rete dell'1-0 segnata da Cosy Gakpo, che di testa supera Mendy su cross di De Jong. Arriva poi nel recupero, al 99' il raddoppio dell'Olanda, con Davy Klaassen che ribadisce in gol una respinta di Mendy sul tiro di Depay.

Dopo il 1938, quando fu sconfitta al primo dalla Cecoslovacchia, l'Olanda non ha più perso la gara inaugurale del torneo, conquistando 7 vittorie e 2 pareggi.

Negli ultimi 16 incontri a livello internazionale, l'Olanda ha collezionato 12 vittorie e 4 pareggi da quando Louis van Gaal si è seduto sulla panchina nel 2021.

Nonostante la sconfitta, il CT del Senegal Aliou Cissé si è detto soddisfatto della sua squadra: "Sono orgoglioso della partita giocata dai miei ragazzi. L'Olanda ha difeso molto bene, il nostro obiettivo era provare a segnare in contropiede. Ora dobbiamo concentrarci per quella che sarà una partita molto importante contro il Qatar. Sarà una partita molto complicata e lo sappiamo. Sarà decisivo e dobbiamo essere motivati ​​per questo. Abbiamo avuto l'opportunità di segnare, ma questo è il calcio e sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi".

Ovviamente, ancora di più lo era Van Gaal: "È stata una partita molto dura per noi. In realtà, non abbiamo avuto tante difficoltà quando i nostri avversari erano in possesso. Abbiamo regalato pochissime occasioni ma non mi accontentavo del possesso palla. Siamo stati imprecisi, abbiamo corso troppo con la palla. Nonostante ciò, abbiamo avuto cinque occasioni ragionevoli nel primo tempo. Ma il secondo tempo non è stato migliore. Tuttavia, abbiamo ottenuto una vittoria per 2-0 contro i campioni dell'AFCON, quindi possiamo essere molto, molto contenti.È stata una vittoria efficiente. Abbiamo giocato il primo tempo con uno scarso possesso palla. Tuttavia abbiamo creato diverse possibilità. Secondo tempo più equilibrato. Abbiamo concesso due occasioni, una nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo creato un'occasione e segnato due gol. A dire il vero ero calmo. Ho sempre avuto la sensazione che avremmo segnato. Una vittoria efficiente, sono d'accordo, ma siamo stati anche più in forma. I senegalesi ogni due minuti erano stesi a terra, motivo per cui abbiamo giocato otto minuti in più. Non è stata una bella partita da parte nostra ma lo è stata in difesa perché abbiamo concesso poco".





