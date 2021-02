La crisi Covid ha messo in ginocchio molti settori, ma non tutti. Sebbene la prima ondata abbia creato forti contraccolpi anche al settore del lusso e della moda, dopo al ripresa ha cancellato tutto e rimesso in marcia un settore che tira ancora tantissimo.

A confermarlo, sono i guadagni dei titoli, in alcuni casi addirittura da capogiro, come dimostra l'esempio eclatante di Farfetch, azienda britannica che commercia online prodotti di moda, lusso e design di oltre 700 boutique e marchi da tutto il mondo.

Dallo scorso febbraio, al NYSE, quel ha guadagnato il 459,4%. Ma non possono lamentarsi neppure gli investitori della Fossil, colosso made in Usa che al Nasdaq è cresciuto del 138%. Bene anche Zalando, colosso tedesco delle vendite online, che negli ultimi dodici mesi, a Francoforte, ha registrato un rialzo del 118,5%.