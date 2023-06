CHIARA TAIGI - Premio Solidarietà - Onlus Summae

12 Giugno 2023 - Conservatorio Santa Cecilia di Roma - Sala Accademica

Chiara Taigi ha ricevuto il "Premio Solidarietà" dalla Assosciazione Summae Onlus, nella persona del presidente Francesco Sarcina, la responsabile relazioni esterne Dott.ssa Stefania Gugi e dal M° Prof. Roberto Giuliani del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma che ha ospitato l'evento.

Ha condotto l'evento la nota giornalista Paola Zanoni, nel duplice ruolo di Presidente dell’Academy of Art and Image che ha contribuito con il suo supporto all'evento.

Chiara Taigi in apertura dell'evento "Musica del Cuore" ha emozionato il pubblico cantando due brani legati al cinema, "C'era una volta il West" e "Love Theme" da Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone.

L'Ensemble "Sinfonietta novecento" diretta dal M° Domenico Sarcina ha proseguito il concerto con una piacevole ed emozionante serie di brani classici e da cinema.

Tra i premiati presenti l’attrice Elisabetta Pellini come madrina della Summae Onlus, Pino Ammendola, il direttore del Conservatorio Santa Cecilia Prof. M° Franco Antonio Mirenzi, la Dott.ssa Stefania Gugi, il medico sportivo Dr. Ivo Pulcini, Presidente Inpef Prof.ssa Vincenza Palmieri, il Prof. Ranieri Razzante, il rettore dell’Università Luce Domenico Di Conza, l’hairstylist Michele Spanò e un premio alla memoria per Giuseppe Sportelli.

Sono state premiate per il cinema le attrici Marta Bifano, Loredana Cannata, Janet De Nardis, Cristina Fondi, Paola Lavini, Patrizia Pellegrino, Antonella Salvucci, per la musica le cantanti Alma Manera, Morena Rosini, Donatella Pandimiglio e Cinzia Tedesco

Il Comm. Tonino Boccadamo ha donato alle personalità premiate le sue creazioni glamour come segno tangibile della propria volontà filantropica e supporto alle attività sociali e umanitarie.

La Summae Onlus è un'associazione che nasce con l’obiettivo di aiutare persone in difficoltà con una assistenza distribuendo pacchi alimentari e donazioni alle persone più deboli.

Si ringrazia la Summae Onlus nella persona del Presidente Francesco Sarcina e la Responsabile relazioni esterne Dott.ssa Stefania Gugi per la grande opera sociale e umanitaria svolta, Academy of Art and Image per l'ampio supporto prestato, il Conservatorio di Santa Cecilia per la encomiabile disponibilità, al Comm. Tonino Boccadamo per il suo pensiero artistico e sociale, un sentito e particolare ringraziamento a Paola Zanoni per tutto il suo impegno sociale, capacità organizzativa e professionale.



RIFERIMENTI E LINK

https://www.summae.it/

https://conservatoriosantacecilia.it/

https://www.artandimage.it/

https://boccadamo.com

https://www.paolazanoni.it/

https://agenparl.eu/2023/06/12/musica-del-cuore-sinfonia-novecento-oggi-alle-ore-1830-presso-la-sala-accademica-del-conservatorio-santa-cecilia-di-roma/

https://www.one-magazine.it/musica-del-cuore-concerto-charity/