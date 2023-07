Ciao a tutti! Oggi vi parlerò di una delle figure più influenti nel mondo delle recensioni di locali e negozi gluten-free: Jessica Selassie, vincitrice del Grande Fratello Vip 6 e conduttrice radiofonica del J&T Show su Radio Cusano Campus con Turchese Baracchi.

Se siete appassionati di cibo e vi preoccupate della vostra alimentazione senza glutine, allora non potete perdervi le sue avventure culinarie riportate su Italy Food Porn @italyfoodprn e sul suo profilo Instagram @jessyselassie. Jessica è una vera esperta nel trovare autentiche gemme gastronomiche senza glutine. La sua passione per il cibo e la sua attenzione a una dieta senza glutine l'ha spingono a esplorare ogni angolo d'Italia alla ricerca dei migliori locali e negozi che offrono prodotti e pietanze senza glutine. Ma cosa rende così speciale la sua rubrica? Innanzitutto, le sue recensioni sono estremamente dettagliate e ben documentate. Ogni recensione è un viaggio sensoriale che ti fa sentire come se fossi lì con lei, assaporando ogni boccone e godendo di ogni singolo momento. Inoltre non si limita solo a recensire la qualità del cibo, ma va oltre.

La nostra esperta culinaria, non è solo un'appassionata di cibo, ma anche una fiera sostenitrice della comunità celiaca. Attraverso la sua rubrica e le sue dirette su Instagram con esperti, si impegna attivamente a sensibilizzare i suoi follower sulle problematiche della celiachia, creando consapevolezza e promuovendo uno stile di vita senza glutine. La celiachia è una condizione autoimmune in cui il glutine, una proteina presente nel grano, nell'orzo e nella segale, causa una reazione negativa nel corpo, provocando disturbi molto gravi all’ organismo. Questa malattia può rendere difficile per le persone celiache trovare cibi sicuri e deliziosi da consumare. Jessica Selassie, essendo lei stessa celiaca, comprende le sfide che questa condizione comporta.

Questo approccio umano e coinvolgente aggiunge un tocco personale alle sue recensioni. Possiamo scoprire nuovi posti da visitare e avere la certezza di trovare cibo di alta qualità e gustoso. Quindi, se siete alla ricerca di un'esperienza culinaria senza glutine, non dimenticate di tenere d'occhio le recensioni di Jessica sul suo profilo Instagram e su quello di Italy Food Porn. Scoprirete una varietà di locali e negozi che offrono food senza glutine, che vi lasceranno a bocca aperta e soddisfatti. Non c'è limite al piacere del cibo senza glutine e Jessica Selassie è qui per dimostrarlo! Buon appetito!

Se volete che Jessica sponsorizzi il vostro locale senza glutine scrivete a: [email protected] o @italyfoodprn