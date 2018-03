Qantas ha inaugurato il primo volo commerciale non-stop tra Europa e Australia

Volare nel Regno Unito dall'Australia è sempre stato un viaggio lungo e piuttosto faticoso! Nel 1947, per compierlo, erano necessari quattro giorni e sette fermate. Oggi, invece, è possibile farlo con un volo diretto.

Il tragitto inaugurale è stato percorso dal volo QF9 che il 24 marzo è partito da Perth, Australia occidentale, seguendo una rotta che lo ha portato prima ad attraversare l'Oceano Indiano, per poi sorvolare la punta meridionale dell'India, l'Oman, l'Iran, la Turchia, la Romania, l'Ungheria, l'Austria, la Germania e il Belgio, prima di atterrare all'aeroporto londinese di Heathrow.







L'areo utilizzato da Qantas è un Boeing 787-9 Dreamliner "configurato" per ospitare 236 passeggeri. È la prima volta che Europa e Australia sono collegate da un volo commerciale diretto. In precedenza, i voli facevano scalo a Singapore o Dubai prima di proseguire per Londra.

Il giorno successivo, il 25 marzo, il volo QF10 è decollato dallo scalo di Heathrow per percorrere la tratta non-stop di ritorno verso l'Australia.