Dopo Italia e Spagna, sabato pomeriggio è stata la volta della Danimarca a qualificarsi per l'altra semifinale di Euro 2020 che si disputerà a Londra, dove mercoledì 7 luglio affronterà la vincente tra Ucraina e Inghilterra.

Ad essere eliminata è stata la Repubblica Ceca con il risultato di 2-1, acquisito nei 90 minuti regolamentari. Alla fine del primo tempo, i danesi conducevano meritatamente per 2-0.

La Danimarca va subito in gol al 5' con un bel colpo di testa di Delaney, che dal disco di rigore non lascia scampo a Vaclík nonostante il tentativo di deviare la sfera. Il raddoppio arriva a 3 minuti dalla fine del tempo grazie a Dolberg che in corsa insacca al volo un cross dalla sinistra di Mæhle.

Il raddoppio danese arriva nel momento in cui i cechi iniziavano a dare segnali di ripresa. Segnali di ripresa che riprendono ancor più vigorosi all'inizio del secondo tempo con Schick che al 49' finalizza un cross basso dalla destra di Coufal.

Dopo la rete, però, la Danimarca riesce a serrare le fila, mentre la Repubblica Ceca perde progressivamente lucidità nei pressi dell'area di rigore avversaria. Così il risultato allo stadio Olimpico di Baku non cambia.

Dopo 29 anni la Danimarca torna così ad essere tra le prime quattro d'Europa.





Crediti immagine: twitter.com/EURO2020/status/1411389885991337997