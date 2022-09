Queste le parole del nuovo re, Carlo III, nel suo primo discorso alla Nazione e al Commonwealth.

"Sono stato educato ad amare il senso del dovere verso gli altri e a mantenere nel massimo rispetto le preziose tradizioni, libertà e responsabilità della nostra storia unica e del nostro sistema di governo parlamentare"."Come la stessa regina ha fatto con tale devozione incrollabile, anch'io ora mi impegno solennemente, per tutto il tempo restante che Dio mi concederà, a sostenere i principi costituzionali della nostra nazione"."La mia vita ovviamente cambierà man mano che assumerò i mie nuovi incarichi. Non sarà più possibile per me dedicare così tanto del mio tempo e delle mie energie agli enti di beneficenza e alle questioni a cui tengo moltissimo. Ma so che questo importante lavoro andrà avanti nelle mani fidate di altri".

Poi ha annunciato il nuovo titolo assegnato al figlio William, che automaticamente aveva già ereditato il titolo di Duca di Cornovaglia da Carlo.

"Oggi sono orgoglioso di crearlo Principe di Galles, Tywysog Cymru , il paese il cui titolo ho avuto il privilegio di portare così tanto durante gran parte della mia vita".

La moglie di William, Kate, diventa così la Principessa del Galles. Ma Carlo non ha dimenticato di citare l'altro figlio... e sua moglie:

"Voglio anche esprimere il mio affetto per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all'estero".

Poi ha parlato di sua madre.

"La sua dedizione e devozione come sovrana non ha mai vacillato, attraverso tempi di cambiamento e progresso, attraverso momenti di gioia e celebrazione, e attraverso momenti di tristezza e perdita"."Rendo omaggio alla memoria di mia madre e onoro la sua vita di servizio. So che la sua morte porta grande tristezza a tanti e condivido quel senso di perdita, oltre misura, con tutti voi"."A nome di tutta la mia famiglia, posso solo offrire i più sinceri e sentiti ringraziamenti per le vostre condoglianze e il vostro sostegno. Significano per me più di quanto io possa mai esprimere"."E alla mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio semplicemente dire questo: grazie. Grazie per il tuo amore e la tua devozione alla nostra famiglia e alla famiglia delle nazioni che avete servito così diligentemente in tutti questi anni"."May flights of Angels sing thee to thy rest",

ha concluso Carlo utilizzando una citazione dall'Amleto di Shakespeare.