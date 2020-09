Prefazione

Articolo sulla tenuta dei rapporti di coppia durante la convivenza forzata provocata dal coronavirus del 2020. Le crisi coniugali, le separazioni, e la litigiosità come reazione alla perdita di alcune abitudini, di taluni equilibri,di certe libertà.



Quindici righe. Amore e Attrazione.

Si stima che durante l'obbligatorio e seppur necessario periodo di lockdown di marzo aprile e maggio dovuto all'arrivo inaspettato del virus Covid 19, la convivenza forzata ha fatto esplodere molti rapporti, gli avvocati matrimonialisti hanno registrato richieste in crescita del 40 per%.

Non è una tendenza italiana ma europea e oltre, in Cina in primis dove i figli non fanno più da collante malgrado ne sfornino come ciambelle. La quarantena è stato un vero banco di prova d'orchestra, ansia malesseri violenza a cui è stato comunicato alle donne il numero 1522 da contattare in casi estremi.

Coppie che credevano di amarsi e di essere migliori e unite più di altre si sono rese conto che infine non lo hanno mai fatto, "Amarsi" davvero. E si guardano ora come fossero estranei rinchiusi in una casa piena di vento.

L'amore è veloce come una finestra che sbatte per una folata d'aria fredda, è fragile come un bicchiere di cristallo a cui basta un pò di calore per andare in frantumi. L'amore è un'utopia... è sogno... è desiderio... l'amore è abbandonarsi senza difese e poi perdersi..l'amore non dura perché è difettoso.

Alice: "Per quanto tempo è per sempre?"

Bianconiglio: "A volte solo un secondo."(Alice in the Wonderland Lewis Carroll.)



Patrizia Base

