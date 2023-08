Saranno Salernitana - Udinese e Cagliari - Inter gli ultimi due incontri della seconda giornata di Serie A che si disputeranno questo lunedì.

Nel pomeriggio di domenica sono finite in parità le sfide Juventus - Bologna e Fiorentina - Lecce. I bianconeri, passati in svantaggio, riescono a raggiungere i felsinei sono all'80'... e non senza polemiche.

Ottima l'organizzazione di gioco del Bologna, di cui il vantaggio ottenuto da Ferguson con un diagonale alla destra di Perin ne è diretta conseguenza. Poco dopo lo scozzese potrebbe raddoppiare, ma il suo sinistro dal limite termina di poco a lato. Nella ripresa la Juventus è si più aggressiva, ma è comunque l'arbitro Di Bello a determinare il risultato. Perin riesce ad intervenire su Zirkzee, ma respinge la palla verso il centro dell'area dove il bianconero Iling Junior abbatte Ndoye, impedendogli di depositarla in rete. Arbitro e Var non intervengono, ma il rigore e il rosso erano netti. Dopo questo evidente errore tecnico, arriva il pari della Juventus con Vlahovic, che gira di testa un cross dalla sinistra di Iling. Finisce 1-1... non senza polemiche.

Come detto, risultato di parità anche a Firenze, con la Fiorentina, in vantaggio di due reti nel primo tempo, che si fa raggiungere nella ripresa dal Lecce. I viola vanno in vantaggio al 3' su colpo di testa di Nico Gonzalez e raddoppiano al 25'con un colpo di testa. Il Lecce accorcia le distanze con un tiro da fuori al 49` di Rafia e pareggia al 76' con Krstovic. La Fiorentina ha colpito un palo e ha avuto almeno tre palle gol per portarsi sul 3-0... ma senza riuscire a metterle in rete. Il risultato è anche frutto che i viola, in questo momento della stagione stanno affrontando la terza partita con una pausa di soli due/tre giorni.

Nei due incontri serali, da registrare la nuova battuta d'arresto della Lazio, sconfitta in casa dal Genoa per 1-0 con la rete di Retegui al 16', di testa, che approfitta di una corta respinta di Provedel su conclusione di Frendrup. Dopo la rete subita, la Lazio ha cercato il pari ottenendo come massimo risultato la traversa su un pallonetto di Immobile, mentre il Genoa ha avuto l'occasione per raddoppiare nel finale con Ekuban.

Nell'altro incontro, il Napoli ha battuto il Sassuolo per 2 - 0, con un rigore trasformato da Osimhen al 16' e con un tiro di Di Lorenzo, su suggerimento di Kvaratskhelia al 64'. Nel finale Simeone fallisce il 3-0, dopo essersi trovato a tu per tu col portiere del Sassuolo, che però non riesce a superare.

In classifica, il Napoli è a punteggio pieno. Fiorentina e Lecce salgono a 4 punti, mentre Sassuolo e Lazio rimangono ferme al palo insieme a Empoli e Udinese, che però deve ancora disputare la propria partita.