L'OMS, a Gaza, sta organizzando la vaccinazione contro la poliomielite per 600.000 bambini di età inferiore agli 8 anni, in base a quanto dichiarato dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus:

"La presenza della poliomielite nelle acque reflue di Gaza è un segno rivelatore che il virus è circolato nella comunità, mettendo a rischio i bambini non vaccinati",

ha dichiarato Ghebreyesus, aggiungendo che l'OMS sta supportando l'immunizzazione di routine e la sorveglianza anche di altre malattie, facendo anche presente che

"abbiamo bisogno di assoluta libertà di movimento per gli operatori sanitari e le attrezzature mediche, per svolgere queste complesse operazioni in modo sicuro ed efficace".

Per tale motivo ha rilanciato l'appello per il cessate il fuoco,

"o almeno giorni di tranquillità durante la preparazione e la distribuzione delle campagne di vaccinazione, necessari per proteggere i bambini di Gaza dalla poliomielite".





Crediti immagine: UNICEF