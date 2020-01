La società di oggi anche per effetto dei nuovi strumenti di comunicazione è caratterizzata dall’avere tutto e subito. Questo si ripercuote inevitabilmente quando proviamo a coltivare delle relazioni durature o cerchiamo un amore genuino. Questa canzone vuole descrivere il sentimento che fa parte della nostra natura più profonda di essere umani che senza troppi intrugli ci porta a sognare il ritorno dalla persona che abbiamo amato, anche se nel tempo evolviamo sempre come persone e niente può essere come prima. L’immaginazione con atmosfera quasi “dantesca” ci porta a costruire una nuova storia, un mix di realmente vissuto ed immaginato o desiderato.

“Se l’amore è fantasia” (di Filippo Ferrante e Vito Angiuli) rappresenta la perfetta sintesi del percorso che ho portato avanti in questi anni di canzoni, sia da un punto di vista della scrittura che da un punto di vista stilistico. Il tema dell’amore è stato centrale nelle mie canzoni ed è stato sempre raccontato in termini di sentimenti più naturali e genuini. L’amore che racconto in questo brano è improvviso, inaspettato…che ti segue sempre, un’esperienza che lascia qualcosa di profondo sempre.

La canzone veste un sound pop-rock con strumenti suonati “realmente” in studio (non campionati), Una scelta stilistica voluta per avere un sound più vero e facilmente riproducibile in un live. E’ stata registrata e finalizzata nel Instription Studio di Bonn in Germania con produzione artistica di Vito Angiuli.

Etichetta: Crystal Records



