A pochi giorni dall'inizio ufficiale dei campionati, ecco le quote dei bookmaker sulle squadre della Serie B che a fine campionato possono ambire alla promozione in A.

Il Parma parte favorito, davanti a Monza e Benevento. In fondo alla classifica della serie cadetta, sempre in base alle previsioni, troviamo le neopromosse Alessandria e Ternana, tra le candidate a rischiare di più il ritorno in Serie C.

I gialloblu, guidati quest'anno da Enzo Maresca, sono quotati a 4, mentre intorno a 6 volte è pagata la posta di coloro che vedono Monza e Benevento in Serie A alla fine del campionato.