Mix di farmaci: fare massima attenzione al loro utilizzo e solo dopo averne parlato al medico

Troppo spesso si assiste all'utilizzo contemporaneo di farmaci senza però prima aver consultare il medico.

Un'abitudine molto rischiosa, perché, a propria insaputa si può finire per utilizzare sostanze che potrebbero avere effetti persino letali, ad esempio miscelando farmaci a base di benzodiazepine con farmaci a base di oppioidi.

Un esempio tra l'altro non casuale, come ricorda l'americana Food and Drug Administration - l'agenzia che regola l’utilizzo di farmaci e alimenti negli Usa - che avverte che l’utilizzo combinato di oppiodi e benzodiazepine negli ultimi decenni è talmente aumentato che oggi, a farne uso abituale, sarebbero circa 3 milioni di persone.

I rischi connessi a tale combinazione di farmaci va da periodi di sonnolenza, anche improvvisa non auspicabili alla guida di un qualsiasi veicolo - alla depressione respiratoria, fino a giungere al coma e alla morte.

Parimenti pericoloso l’uso combinato di sostanze stupefacenti, con alcol o farmaci che agiscano a livello del sistema nervoso centrale.