Ultimo Aggiornamento Surface Pro 9: Risoluzione Problemi Video e Potenziamento Windows Hello

Il Microsoft Surface Pro 9 si veste di nuove funzionalità grazie all'ultimo aggiornamento firmware del gennaio 2024. In primo piano, la soluzione definitiva per i problemi durante le videochiamate, assicurando immagini nitide e senza intoppi.

Tra le caratteristiche salienti, spicca il potenziamento del riconoscimento facciale Windows Hello, rendendo l'esperienza di sblocco ancora più rapida e sicura. L'aggiornamento non si limita solo al software ma introduce anche nuovi driver, tra cui Surface Firmware Update, Surface Radio Monitor e diversi driver Intel per ottimizzare la fotocamera e altri dispositivi di sistema.

Se possiedi un Surface Pro 9 con processori Intel, puoi ottenere subito l'aggiornamento attraverso Windows Update o seguendo le istruzioni dettagliate sul sito ufficiale di supporto Surface per l'installazione manuale. L'aggiornamento, con una dimensione di 732 MB per l'installazione manuale, promette un salto di qualità nelle prestazioni del tuo dispositivo.

È fondamentale tenere presente che questo aggiornamento è compatibile con Surface Pro 9 e supporta le versioni di Windows 11 versione 22H2 e successive, così come Windows 10 versione 22H2 e successive. Tuttavia, considera il ciclo di vita del tuo dispositivo, fissato a sei anni, con il supporto programmato per concludersi il 25 ottobre 2028. Mantieni il tuo Surface Pro 9 al massimo delle prestazioni e goditi la migliore esperienza d'uso possibile!