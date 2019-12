Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore esprime solidarietà e vicinanza alla Polizia di Stato di Catania, per la vile aggressione perpetrata ai danni di 5 agenti intervenuti nel quartiere di S.Cristoforo, aggrediti nel tentativo di assicurare alla giustizia uno spacciatore.

Nello stigmatizzare l'atto infame che infanga Catania, auspichiamo la messa in atto di azioni concrete e rapide, volte a garantire la sicurezza pubblica e degli operatori, spesso costretti ad operare in numero esiguo ed in condizioni ambientali non ottimali.

Pino Manoli

Segretario Provinciale MSFT

Catania