Venerdì, subito dopo il sorteggio dell'Europa League, ha avuto luogo anche quello del nuovo torneo europeo che inizierà a partire da questa stagione, la Conference League.

Unica squadra italiana in lizza la Roma, che nel Gruppo C, per la fase eliminatoria, dovrà affrontare Zorya Luhansk, CSKA-Sofia e Bodø/Glimt. Dato che il CSKA non ha bisogno di presentazioni, delle altre squadre possiamo dire che la prima milita nella massima divisione del campionato ucraino di calcio, mentre il Bodø/Glimt gioca nella "serie A" norvegese.

Queste le date in cui si disputeranno gli incontri di andata e ritorno:

Prima giornata: 16 settembre

Seconda giornata: 30 settembre

Terza giornata: 21 ottobre

Quarta giornata: 4 novembre

Quinta giornata: 25 novembre

Sesta giornata: 9 dicembre

Le prime classificate di ogni girone proseguiranno la loro avventura nel torneo, disputando di diritto gli ottavi di finale. Le seconde, invece, andranno agli spareggi, dove affronteranno le terze classificate dei gironi di UEFA Europa League con in palio la qualificazione agli ottavi.

La prima finale della storia della Conference League si giocherà all'Arena Kombëtare di Tirana, in Albania, il 25 maggio 2022.