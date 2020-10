Anche in Tunisia, la pandemia corre e rischia di non essere più controllabile.

In gran parte del Paese vige il coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino. E il Comitato Tecnico Scientifico (in tutto il mondo ogni Stato ne ha uno) proporrà al governo, tra le altre misure, di confinare a casa gli anziani.

In tal modo proteggerebbero meglio una fascia della popolazione (non solo tunisina, ma anche quella straniera che ha preso qui la residenza) che è oggettivamente più debole e vulnerabile, senza toccare la filiera produttiva (a parte gli artigiani) che normalmente è in pensione e quindi non lavora.