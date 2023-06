Yozot il rapper del momento, il nome che inizia a rimbalzare un po' su tutti i quotidiani. e sui web magazine di rap dopo il suo ultimo singolo ANIMVLA VAGVLA BLANDVLA gateway 🌌☀️🚀🏛️

Il rapper Romano e Poeta Yozot, diventato ormai celebre per la sua scelta di rappare in latino classico, il primo a farlo a livello internazionale, è anche il primo ad aver composto un disco rap interamente in latino.

Ora si sta facendo notare per il suo stile unico e innovativo, il più criticato e discusso del momento. Fare poesia in latino, ma anche in italiano e rapparla si può? Ma soprattutto farlo bene e con stile e flow?

Il rap può essere qualcosa di più oltre sesso, droga e soldi? Un rap che piaccia a tutti ma proprio a tutti?

Yozot ci sta riuscendo...