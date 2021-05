La Città Metropolitana intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere alla vendita o alla valorizzazione del complesso turistico “Le Rocce” nel Comune di Taormina: si tratta d’un bene situato in un contesto paesaggistico di grande pregio sviluppatosi su un terreno prevalentemente roccioso in pendio sul mare, caratterizzato dalla presenza di macchia mediterranea.

Si trova alla periferia del Comune, nella fascia costiera in corrispondenza di capo Mazzarò, tra lo svincolo autostradale e la stazione ferroviaria e vi si accede attraverso una stradella comunale snodatasi dalla vicina S.S. 114.

Il complesso immobiliare “Le Rocce” comprende terreni per una superficie di circa mq. 15.650, mentre i fabbricati, nelle condizioni, in cui si trovano, occupano una superficie lorda di circa mq. 1.960 e si presentano così distribuiti: n° 23 piccoli appartamenti, un fabbricato su 2 elevazioni parzialmente ristrutturato già adibito a reception e alloggio custode, un fabbricato già destinato a Servizi.

La manifestazione d’interesse è rivolta ad Enti Pubblici e ad operatori economici privati per avanzare proposte e progettualità compatibili dal punto di vista ambientale, paesaggistico e urbanistico, per l’utilizzo del complesso turistico tramite acquisizione o in subordine concessione in gestione dello stesso.

Le proposte e/o progettualità devono essere presentate alla IV Direzione "Servizi Tecnici Generali" della Città Metropolitana di Messina tramite l’indirizzo pec: [email protected] entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/06/2021, unitamente ai dati dell’operatore economico o del legale rappresentante di Ente Pubblico o società privata, con allegato valido documento di riconoscimento.

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giacomo Russo, Responsabile del Servizio Patrimonio. Per eventuali comunicazioni e quesiti è possibile rivolgersi alla IV Direzione della Città Metropolitane di Messina - Servizio Patrimonio - Ufficio Valorizzazione BB.II. Tel. 0907761737/258.