«Molto clamore per l’approvazione da parte del Parlamento ungherese di una legge che conferisce a Orbán i poteri speciali per affrontare la fase di emergenza. Non conosco, nel dettaglio, quali siano i poteri speciali conferiti al Primo ministro ungherese ma mi corre l’obbligo di segnalare che in Italia quasi tutti i poteri sono stati dati al governo con un decreto-legge che il governo ha deciso di interpretare in modo molto estensivo. Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto in Italia il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, ha sospeso le elezioni e sono stati rinviati il referendum e le elezioni regionali e locali. A colpi di decreti del presidente del Consiglio è stata limitata la libertà individuale dei cittadini, parlamentari e magistrati compresi, così come quella di impresa e di commercio e sono state introdotte misure speciali in ogni ambito. Il tutto, nella maggior parte dei casi, è stato comunicato con diretta Facebook direttamente dalla pagina personale di Giuseppe Conte. Non è il momento di fare polemica su questo, ci rendiamo conto che la situazione è emergenziale, ma abbiamo più volte chiesto al governo di fare maggiore attenzione ai necessari passaggi parlamentari. Ci sorprende che qualcuno si scandalizzi oggi perché Orban adotta provvedimenti straordinari, non particolarmente diversi da quelli adottati dall’Italia con addirittura un minor mandato da parte del Parlamento.»

Queste le parole con cui l'onorevole Giorgia Meloni descrive l'avvio della dittatura in Ungheria, con quel Paese che, automaticamente, si esclude dall'Unione europea.

Giorgia Meloni, nel tentativo di giustificare l'ingiustificabile pur dicendo (o facendo finta) di non conoscere nel dettaglio i "pieni poteri" che Orban si è fatto assegnare dall'asservita maggioranza del suo partito presente in Parlamento, cerca di far passare come normale ciò che normale non è, dicendo addirittura che Orban ha fatto ciò che anche Conte ha fatto in Italia.

Giorgia Meloni, in passato, ha portato ad esempio l'Ungheria di Orban come modello da seguire per l'Italia, quindi, adesso, cerca di far credere - senza specificare a quali sprovveduti si stia rivolgendo - che quanto fatto da Orban sia normale, perché sarebbe ciò che è stato fatto anche in Italia.

In realtà, in Italia, Conte non ha tolto alcun potere al Parlamento come ha fatto Orban, ma ha applicato dei regolamenti (non leggi) in una situazione di emergenza. E la Meloni che viene pagata 15mila euro al mese per stare seduta alla Camera non lo ha ancora capito! E la Meloni, poverina, fa pure finta di non sapere che chi pubblicherà notizie che ad Orban non siano gradite, finirà in carcere e vi rimarrà per 5 anni.

L'Ungheria di Orban che tanto piace alla Meloni è quella che "ruba" le aziende all'Italia e per rendere ancor più conveniente che gli stabilimenti di produzione vengano trasferiti là ha licenziato una legge che permette di far effettuare, in caso di necessità, un numero assurdo di ore di straordinario che possono essere pagate non subito, ma entro tre anni.



E a giustificare l'ingiustificabile non poteva mancare l'altro grande amico di Orban, Matteo Salvini, che anche lui ritiene del tutto normale quanto accaduto in Ungheria.





Poteri speciali a Orban per combattere con forza il virus? Saluto con rispetto la libera scelta del parlamento ungherese (137 voti a favore e 53 contro), eletto democraticamente dai cittadini. Buon lavoro all’amico Viktor Orbán e buona fortuna a tutto il popolo di Ungheria. pic.twitter.com/zDJqnHsxUn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 30, 2020



A Meloni e Salvini, come è evidente, non solo manca il senso della misura, ma anche quello della vergogna. Inoltre, se ritengono normale e giustificabile una dittatura che loro fingono di non vedere, come è possibile definirli solo sovranisti e non anche fascisti?