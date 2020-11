Striscia la Notizia fa chiarezza sulle strane estrazioni del Lotto di martedì 17 novembre 2020.

A molti giocatori, nel controllare le estrazioni, non era sfuggito che le combinazioni di alcune ruote sono state cambiate dopo pochi minuti: il problema era dovuto alla centralizzazione delle estrazioni di tutte le ruote nella sede di Roma (per rispettare le disposizioni di contenimento dell'epidemia in corso).

I numeri pubblicati in un primo momento erano relativi ad una sessione di test.