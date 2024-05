Ventiquattro ore prima che Google presentasse le ultime novità sull’intelligenza artificiale nella consueta conferenza annuale, Google IO, OpenAI ha annunciato il suo nuovo modello GPT-4o (o sta per omni).

Mira Murati, chief technology officer di OpenAI, ha descritto GPT-4o come "magico". Se sarà così lo vedremo tra non molto.

Rispetto ai precedenti, questo nuovo modello di apprendimento automatico è progettato per comprendere e generare linguaggio umano in modo più efficace e versatile rispetto ai suoi predecessori, tanto che in fase di elaborazione - in base alla lingua di input - è in grado di risparmiare fino a un terzo di risorse necessarie (token) per formulare una risposta. Inoltre, non consuma solo meno risorse rispetto ai modelli precedenti, ma è anche sensibilmente più veloce.

Altra caratteristica importante, è costituita dal fatto che GPT-4o si basa su uno stesso unico modello per elaborare testo, video e audio, il che significa che tutti gli input e gli output vengono elaborati dalla stessa rete neurale che avrà maggiori informazioni per riuscire a elaborare risposte in modo molto più accurato che in passato.

Poiché GPT-4o è il primo prodotto che combina tra loro queste diverse modalità in un unico modello, gli stessi tecnici di OpenAI non sono ancora in grado di dire quali possono essere i limiti delle sue capacità.

Primi a poterlo utilizzare saranno gli abbonati a pagamento, ma progressivamente sarà reso disponibile a tutti utenti gratuiti di ChatGPT, GPT-4o verrà prima distribuito agli abbonati a pagamento, con gli utenti Plus che avranno un limite di messaggi fino a 5 volte superiore a quello degli utenti free, mentre gli utenti Team ed Enterprise avranno limitazioni ancora più blande.