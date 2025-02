Prendendosi una pausa dai suoi impegni politici alla Casa Bianca che lo vedono impegnato nel tentativo di disgregare la macchina burocratica pubblica a livello federale, nelle scorse ore Elon Musk si è dedicato alla presentazione in diretta streaming su X dell'ultima evoluzione del chatbot di xAI: Grok 3.

Insieme ai co-fondatori Jimmy Ba, Yuhuai "Tony" Wu e all'ingegnere capo Igor Babuschkin, il CEO di Tesla e SpaceX ha definito il nuovo modello di Intelligenza Artificiale superiore a Grok 2 di un ordine di grandezza, ponendo l'accento sui progressi nel ragionamento avanzato, nella velocità e nell'addestramento della nuova versione.

Secondo Musk, Grok 3 rappresenta un balzo in avanti raggiunto in "un lasso di tempo molto breve", grazie al lavoro intensivo del team negli ultimi mesi. Il modello, già testato con il nome in codice "chocolate" sulla piattaforma LMSYS (benchmark per valutare gli LLM, Large Language Model), ha superato in prestazioni rivali come Gemini-2 Pro, Claude 3.5 Sonnet e persino GPT-4o già nelle prime fasi di sviluppo. Disponibile da subito per gli abbonati Premium di X, Grok 3 si posiziona come uno strumento non solo per esperti, ma per un pubblico vasto.

Durante la dimostrazione, Babuschkin ha chiesto a Grok 3 di generare il codice per un'animazione 3D che simulasse un lancio dalla Terra a Marte e ritorno nella successiva finestra temporale. Il chatbot ha prodotto uno script funzionante, dimostrando capacità di problem-solving complesso in fisica. Ancora più sorprendente è stata la sfida di fondere Tetris e Bejeweled in un gioco autonomo: Grok 3 ha creato un prototipo che Musk ha definito "l'inizio della creatività artificiale".

Oltre al chatbot, xAI ha svelato Deep Search, un nuovo strumento integrato in X e alimentato da Grok. Presentato come "motore di ricerca di nuova generazione", combina analisi avanzate e fonti multiple, come dimostrato da Jimmy Ba cercando "quando sarà il prossimo lancio della Starship". La risposta, basata su Wikipedia, indicava il 24 febbraio, con Musk che ha aggiunto "potrebbe essere prima".

Con Grok 3, Musk e xAI puntano a ridefinire il ruolo dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana: dall'assistenza a ricercatori e ingegneri alla risoluzione di problemi pratici per gli utenti comuni. Se le promesse di velocità e creatività verranno mantenute, questo modello potrebbe segnare un punto di svolta nella competizione globale tra LLM, accelerando una corsa tecnologica dove Musk parrebbe confermarsi ancora una volta protagonista.