"Il mio uomo perfetto" dal 15 marzo in tutte le sale cinematografiche d’Italia

Esce il 15 marzo 2018 in tutte le sale italiane un film tutto “made in Naples”: “Il mio uomo perfetto” con protagonisti la cantante e attrice napoletana Nancy Coppola, e gli attori Eva Grimaldi, Francesco Testi e Antonio Palmese.

Nel cast anche Andrea Roncato, Nadia Rinaldi, Claudia Letizia, Lucia Bramieri, Malena, Maria Del Monte, Mariano Catanzaro, Antonio Fiorillo. La pellicola è stata prodotta dalla Evo Films, neofita casa di produzione cinematografica fondata dalla stessa Nancy Coppola e dal regista del film Nilo Sciarrone.

Il trailer ufficiale e la locandina del film appena pubblicati hanno registrato migliaia di visualizzazioni e condivisioni sui social network (il promo caricato su Youtube è tra i video più cliccati d’Italia).

Scritta da Giuliana Boni, la storia ha come protagonista principale Antonietta (interpretata da Nancy Coppola), una bella e ambiziosa ragazza napoletana che sogna di incontrare l’uomo perfetto. Un racconto romantico, divertente e ottimista che tocca tematiche importanti quali l’omosessualità, il riscatto del ruolo della donna, e – ovviamente – tutte le sfumature dell’amore.

“Il mio uomo perfetto” è un film “love budget”, un film fatto con amore: la costante del lungo percorso che ha portato alla sua realizzazione è stata la voglia di provarci e di realizzare un sogno che tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione del lungometraggio inseguivamo da tempo. Perché la storia di Antonietta non è altro che la metafora della storia di tutti quelli che hanno creduto in questo progetto, ovvero un gruppo di giovani sognatori appassionati del loro lavoro.

“Vorremo trasmettere con simpatia un messaggio umile e sincero: non è vero che i sogni non si avverano, come non è vero che l’uomo perfetto non esiste… A volte basta crederci!”, – concludono i rappresentanti della Evo Films .

SINOSSI

Esiste l’uomo perfetto? L’unica donna attualmente in grado di rispondere a questa domanda è Antonietta: 29 anni, napoletana, barista, sognatrice, creativa e, soprattutto, single in cerca dell’uomo ideale. La affiancano in questa ricerca: il migliore amico, nonché compagno “di bancone”, Mariano; la sua amica del cuore, Patrizia; e, ovviamente, i suoi genitori (napoletano verace il padre, veronese doc la madre).

Ogni giorno Antonietta scruta i comportamenti degli uomini che vanno a sorseggiare un caffè o a consumare un veloce pasto presso il bar dove lavora: tra questi il dott. Stralti, brillante manager di un’azienda i cui uffici sono ubicati nei pressi del bar, e Federico, un giovane operaio affascinato dalla bella barista.

Chi di loro sarà il suo uomo ideale? Tra colpi di scena, dialoghi esilaranti e panoramiche sulla bella Napoli, un film “politically correct” per tutti.

Trailer ufficiale del film: