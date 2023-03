Don Pasquale è un sacerdote della provincia di Napoli che ama la musica e compone canzoni di ispirazione cristiana, presenti su tutte le piattaforme digitali.

Fin da piccolo ha iniziato a frequentare la chiesa con i propri familiari. A 15 anni impara a suonare la chitarra ed anima le varie celebrazioni e incontri di preghiera carismatica nella parrocchia. Dopo aver ricevuto il ‘Battesimo nello Spirito’, all’età di 10 anni, con un gruppo del Rinnovamento Carismatico Cattolico, inizia a maturare la scelta di entrare in seminario e diventa sacerdote nel 1998. Da sacerdote continua a coltivare ulteriormente la passione per la chitarra e dal 2017 inizia a comporre musica di ispirazione cristiana. Il cantautore nel frattempo è diventato parroco in provincia e periferia di Napoli.

Gli album al suo attivo: Certezza 2017, Confidenza 2018, Come roccia 2019, Il dono della Vita 2020, Fedeltà 2020 (Homemade). Don Pasquale ha pubblicato anche i singoli: Fiducia 2020 (Homemade), Guarda il Cielo 2020 (Homemade), Gioia immensa sarà (Homemade) 2020 e tanti altri, sono tutti canti di evangelizzazione e di lode e, insieme agli album, sono tutti presenti sulle piattaforme digitali e streaming. Per rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità in merito alla musica di Don Pasquale è consigliato seguire periodicamente il suo canale YouTube, la pagina Facebook e gli altri canali social sempre attivi. Scegli il tuo servizio musicale preferito e seguilo su Facebook!

