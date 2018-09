Arrivano i Leoni d'Italia anche a Caserta

Dopo aver conquistato Regioni dal Nord al Sud, riscuotendo consensi e successo inaspettato, finalmente, sotto la direzione del Segretario Nazionale Pasquale Merola e delle Coordinatrice Nazionale Filomena Buonaiuto, i LEONI D'ITALIA , conferendo la carica di Coordinatore Regionale a Gaetano Ienco , il quale crea un Team di tutto rispetto composto da veri cittadini del popolo, che lavorano e vivono tutti i giorni le problematiche che vanno dal semplice operaio all'imprenditore, al commerciante, al professionista, dal giovane al meno giovane, al pensionato,al disabile.

La nomina a Coordinatore Provinciale all'Ing. Luigi Stravino, professionista molto stimato e rispettato di Caserta, ha dato una spinta in più facendo crescere ancora di più il Movimento Politico, e a conferma di ciò venerdì 14 settembre 2018, alle ore 20.00 a MADDALONI ci sarà la seconda riunione in Campania, a cui parteciperanno il Presidente Antonio Lombardi, il Segretario Nazionale Pasquale Merola, la Coordinatrice Nazionale Filomena Buonaiuto, il Coordinatore Regionale Gaetano Ienco, e il Coordinatore Provinciale Luigi Stravino.

E' un passo verso il popolo, per far conoscere il programma e i punti salienti, come la Sicurezza, la Legittima difesa e l'inviolabilità della Proprietà, il sostegno alle Famiglie, la partita IVA, e altro.

L'invito è aperto a tutti coloro che hanno bisogno di essere parte attiva di un cambiamento in un paese che si è dimenticato del suo popolo, e che vive solo sfruttando e tassando.

I Leoni D'Italia credono in due cose, nella forza degli ideali, e nella forza degli uomini veri che sono stanchi e stufi di essere sfruttati.