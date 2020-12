08/12/2020. Non un giorno a caso per la giovane autrice Concetta Sciarretta che, proprio oggi, annuncia l'uscita del suo primo libro. Verso l'alba di una nuova Vita - Come vivo il cancro con A.M.O.R.E. In oltre cento pagine, Sciarretta racconta la sua lotta contro una malattia che è sempre più presente in ogni famiglia italiana.

Nell'era del Covid 19 dove sembra svanita ogni altra forma di malattia, la giovane autrice Concetta Sciarretta, presenta il progetto "Come vivo il cancro con A.M.O.R.E" ed in occasione della festa dell'Immacolata Concezione, informa i suoi numerosi followers della prossima uscita del suo primo libro. Verso l'alba di una nuova Vita.

Un racconto, a tratti autobiografico nel quale la giovanissima autrice racconta le sue paure, le lotte che una giovane donna, mamma ed impiegata, deve affrontare per convivere con la malattia.

Il cancro è definito una piaga per la società odierna, tra le principali cause di morte, afferma l'autrice in una introduzione che motiva il lettore a terminare il libro d'un solo colpo.

Non solo una storia, ma un insieme di scritti motivazionali che supportano chi come lei, vive la vita in un tunnel.

"Vedo la luce" e l'alba è vicina. Dopo aver frequentato decine di corsi motivazionali, di autostima e l'ultimo, di Business Intelligente con il noto coach Robero Cerè, Concetta supporta chi come lei sta affrontando giorni difficili in un epoca dove questa malattia sembra svanita nel nulla.

E’ vero che si nasce e si muore ma, nel mezzo c’è un bel pezzo di vita che possiamo rendere meravigliosa solo stando attenti ai nostri comportamenti che ci evitano di ammalare non solo il nostro corpo, ma anche la nostra mente e il nostro spirito. Pertanto, per quel che ci è dato di vivere, cerchiamo di vivere bene.

In queste prime righe, l'autrice svela il contenuto dell'intero manoscritto. Un libro da leggere, un'esperienza che fa riflettere e che fa cambiare idea anche a chi, ogni giorno, si lamenta anche avendo tutto.

Il libro, in lingua italiana, con la prefazione dell'autore Fabrizio Maria Valentino, verrà distribuito in oltre 5000 librerie sul territorio nazionale e in tutte le librerie on line compreso lo store Amazon.

Pubblicato e commercializzato da INFUGA Edizioni - Scrivi il tuo business, Sciarretta informa i suoi followers che, non appena il periodo di pandemia sarà terminato, sarà possibile incontrarla dal vivo durante le varie presentazioni.

Non ci resta che aspettare il 2021 per poter finalmente leggere una storia, una vita, un supporto per le centinaia di persone che hanno smesso di crederci.