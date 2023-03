Dopo che, come ogni mercoledì, Papa Francesco in mattinata aveva tenuto l'udienza generale in Piazza San Pietro con una catechesi incentrata sulla figura di san Paolo, nel pomeriggio sì è recato al Policlinico Gemelli per sottoporsi ad alcuni controlli già programmati in precedenza, in base a quanto riferito dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Secondo una fonte vaticana l'agenda del papa è stata cancellata per permettere di proseguire gli esami medici. Pertanto, il pontefice almeno per questa notte rimarrà in ospedale. Il prossimo impegno in agenda è per la celebrazione della domenica delle Palme il prossimo 2 aprile.

Papa Francesco soffre di diverticolite, una malattia infiammatoria che interessa il colon che, nel 2021, lo ha costretto a subire un intervento chirurgico. A questa si è aggiunto anche un problema al ginocchio, che lo ha costretto a far uso sia di un bastone che di una sedia a rotelle nelle sue apparizioni pubbliche.

Il Corriere della Sera ha riferito che il papa, 86 anni, è stato portato in ospedale in ambulanza dopo aver avuto problemi cardiaci e respiratori. In mattinata, durante l'udienza generale, sembrava in buona forma.

Successivamente, l'Ansa ha fatto sapere che il Papa non avrebbe avuto alcun problema cardiaco e che gli sarebbero stati fatti esami respiratori. La situazione, stando ai sanitari, non desterebbe preoccupazione.