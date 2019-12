Durante il derby che si è disputato domenica tra Tottenham e Chelsea, con la squadra guidata da Lampard che in trasferta ha battuto per 2-0 quella del suo ex tecnico Mourinho, si è verificato un episodio di razzismo che ha costretto l'arbitro Anthony Taylor ad interrompere il gioco.

Quando si stava disputando il secondo tempo, il difensore centrale del Chelsea, Antonio Rudiger, è andato dal suo capitano e gli ha riferito che alcuni tifosi avversari lo avevano additato facendogli il verso della scimmia. Cesar Azpilicueta non ci ha pensato due volte ed è andato subito dall'arbitro che, a sua volta, ha fermato il gioco, informando subito le due panchine riguardo a ciò che stava accadendo.

Quindi, gli altoparlanti dello stadio hanno diramato la comunicazione che avvertiva gli spettatori dell'episodio di razzismo.

Dato che il Tottenham perdeva in casa, non è da escludere che alcuni suoi tifosi abbiano sentito il dovere di doversela prendere con il malcapitato di turno della squadra avversaria, in questo caso Rudiger.

Ma questa non è certo una giustificazione, come lo stesso Tottenham ha confermato (a differenza di quello che spesso si sente dire dai dirigenti di squadre italiane in casi analoghi), dichiarando di aver dato il proprio totale supporto alla polizia metropolitana per identificare i responsabili, nei confronti dei quali il club ha promesso di "intraprendere le azioni più dure possibili".

Nel Regno Unito, il razzismo è progressivamente aumentato dal referendum sulla Brexit ed ha finito per essere legittimato anche dal linguaggio usato da certi politici.

A differenza di quanto accade in Italia, però, il governo britannico, tramite un suo portavoce, ha rilasciato una dichiarazione su quanto accaduto ieri dicendo che non escludeva un proprio intervento nel caso in cui le autorità calcistiche non fossero riuscite a risolvere il problema.

E per capire come la questione razzismo venga trattata in maniera diversa nel Regno Unito rispetto all'Italia, è indicativo il fatto che il notiziario serale sul primo canale della BBC, senza parlare dell'esito della partita, riportava quanto accaduto al Tottenham Hotspur Stadium come notizia di apertura.