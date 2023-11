JUSYEA J10 - Il Tablet Versatile che Accompagna la Tua Produttività

Il JUSYEA J10 è molto più di un tablet; è un compagno affidabile che combina potenza, funzionalità avanzate e accessori essenziali, fornendo una soluzione completa per le tue esigenze quotidiane.

Elevata Potenza e Sistema Operativo All'avanguardia

Con il sistema operativo Android 13, il J10 offre un'esperienza utente fluida e sicura. Il processore da 2.0 GHz garantisce prestazioni affidabili, facilitando le attività multitasking e la fruizione di contenuti multimediali.

Ampia Memoria Espandibile e Connessione Avanzata

Dotato di 12GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 1TB tramite scheda MicroSD/TF, questo tablet offre ampio spazio per applicazioni, file e media. La connettività Wi-Fi dual-band (2.4 GHz e 5 GHz) e Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile e veloce.

Display Brillante e Batteria di Lunga Durata

Lo schermo da 10 pollici offre colori vividi e dettagli nitidi, mentre la batteria da 8000mAh assicura un'ottima autonomia per l'utilizzo quotidiano. Le fotocamere da 5 MP (anteriore) e 8 MP (posteriore) offrono opportunità di scatti e videochiamate di qualità.

Design Elegante e Accessori Pratici

Realizzato in lega di alluminio, il tablet J10 coniuga resistenza e leggerezza. La confezione include una custodia protettiva, mouse, tastiera Bluetooth, adattatore OTG e altri accessori, trasformando il tablet in uno strumento versatile per le tue attività.

Il JUSYEA J10 è molto più di un semplice tablet: è un compagno di fiducia che ti permette di esprimere al massimo la tua produttività, rendendo ogni giornata più efficiente e piacevole.