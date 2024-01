Il brano della cantautrice sugli stores digitali e dal 19 gennaio nelle radio.

“Senza di te” è il nuovo singolo dell’eclettica cantautrice Amaranto, sui principali stores digitali e dal 19 gennaio nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali, di tendenza che evidenziano la forte personalità di Amaranto, una maturità artistica fuori dal comune. Una interpretazione vocale autentica e passionale dona al tutto un forte impatto emotivo.

Il contenuto di “Senza di te” esprime un flusso di coscienza di una donna che, non riuscendo ad accedere all’oggetto del suo desiderio che si ritrae, mette in atto tutta una serie di pensieri e comportamenti, quando di avvicinamento maldestro e quasi violento, quando di autosabotaggio e/o vittimismo. L’emozione la domina e non riesce a sottrarsi con la sola forza di volontà. Tensione amorosa, delusione, rabbia, speranza, rassegnazione si alternano, tutte reali, tutte ugualmente vere dentro di lei.

L’artista si racconta

Il mio percorso nasce di recente su un terreno fertilizzato dal passaggio del magma Covid dove ho subito una sorta di risveglio da un lunghissimo sonno. Quando la lava si è raffreddata, dopo aver devastato molto di quel che esisteva, sono germogliate nuove esigenze artistiche ed emozionali. Nel 2022 è uscito il mio primo singolo “Sirena” di cui sono stata l’interprete e che ho presentato anche a Casa Sanremo Livebox nel febbraio del 2023. Quest’anno in aprile 2023 sono apparsa nel programma televisivo “E VIVA il videobox” di Rai2 con due cover di “I see red” (everybody loves an outlaw) e “Senza pietà” (Anna Oxa). Con il brano “Senza di te” muovo i primi passi da cantautrice, cercando di integrare le mie due esistenze prima e dopo il punto zero. Il risultato è un ponte tra due mondi, spero non percepiti come dissonanti, in cui il mio background musicale (mainly POP 80-2000) allunga le dita verso sonorità più recenti.

