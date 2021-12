Discorso della Commissaria ai Diritti Umani del Consiglio d’Europa Mijatovic

Si è svolta oggi a Roma presso il Museo dell’Ara Pacis, la Seconda edizione del “Premio CIDU per i Diritti Umani”, destinato ogni anno a individui e organizzazioni che si siano particolarmente distinti in attività di promozione dei Diritti Umani in Italia, riaffermando la centralità della tutela e promozione dei Diritti Umani quale direttrice della politica estera italiana.

Momenti del Premio CIDU per i Diritti Umani

L’evento si è tenuto in coincidenza con le celebrazioni della Giornata Mondiale dei Diritti Umani e ha visto protagonisti i vincitori di entrambe le edizioni (2020 e 2021).

La cerimonia è stata introdotta dal Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU), Fabrizio Petri, al quale sono seguiti il discorso di apertura del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale e Presidente del Comitato d’onore del Premio, Benedetto Della Vedova, del Rappresentante Speciale dell’UE per il Sahel, Emanuela Claudia Del Re, della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia,Elena Bonetti e del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Tra gli illustri ospiti presenti la Commissaria ai Diritti Umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatovic e la regista afghana Sahraa Karima, riuscita a scappare dal suo paese dopo la presa del potere da parte dei talebani.

Discorso della regista afghana Sahraa Karimi

Tra i premiati il Servizio Sanitario Nazionale, Ernesto Olivero e il giornalista Nello Scavo che è sotto scorta per aver scritto della condizione dei diritti umani in Libia e dei trafficanti di uomini.