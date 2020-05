Dal Veneto e dall'Emilia arriva la storia di un’azienda, abituata a collaborare con i grandi brand dell'Alta Moda, che riconverte la sua produzione e realizza mascherine filtranti e di alta qualità.

Nasce LabMask, un progetto di Lab Tre SRL, un ricamificio che da anni collabora con i più importanti brand della moda italiana e internazionale e che in piena emergenza Coronavirus riconverte la sua produzione e inizia a realizzare mascherine secondo gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

“Management e maestranze lavorano nel settore dell’alta moda da oltre 30 anni – dichiara l’amministratore delegato Gabriella Multari – ma considerato lo stato di emergenza in cui ci siamo venuti a trovare all’improvviso, abbiamo pensato di convertire la produzione della nostra azienda con il duplice scopo di aiutare il Paese nel reperimento delle mascherine e permettere ai nostri impiegati di riprendere l’attività e non perdere il lavoro”.

In pochissimo tempo quindi l’azienda, che ha sede legale a Bologna e produttiva a Marostica (Vicenza), grazie anche all’impegno e alla creatività del direttore tecnico Filippo Menaldo e della responsabile stile Roberta Scarabello ha saputo realizzare un prodotto di ottima fattura, sicuro per la salute e comodo da indossare.

“Abbiamo profuso notevoli sforzi ed energie per reperire i materiali che fossero compatibili con quanto richiesto dalle vigenti normative ed allo stesso tempo fossero di prima qualità, confortevoli e durevoli nel tempo – confida la direzione aziendale – ma alla fine abbiamo raggiunto un ottimo risultato”.

Mascherine alla Moda

Confezionate interamente a mano, con materiali di valore, le mascherine vengono prodotte nelle taglie uomo, donna e bambino per adattarsi nel migliore dei modi ad ogni viso.

Le mascherine filtranti sono lavabili a 60° per almeno 50 volte, non contengono sostanze nocive per la salute o che possono procurare reazioni allergiche alla pelle.

Un esempio di made in Italy che pur in un momento storico ed economico di grande sofferenza riesce a ripartire coniugando creatività e sicurezza.

- Mail: info@labmask.shop

- Facebook.com/labmask3

- Tel. +39 0424 1700140

- www.labmask.shop