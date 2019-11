Il governo ad interim della Bolivia, mercoledì scorso ha presentato un disegno di legge mercoledì per stabilire regole e modalità per celebrare nuove elezioni e fermare le violenze che hanno sconvolto tutto il Paese, e non solo la capitale La Paz, in seguito alle quali sono morte oltre 30 persone, le ultime delle quali ad inizio settimana.

Erano 8 e avrebbero assalito un impianto della compagnia petrolifera statale (YPFB). Sono uccise da colpi di arma da fuoco, in base a quanto stabilito dai primi risultati dell'autopsia.

Le bare con le loro salme, dal luogo del massacro, ieri sono state portate in processione per le vie di La Paz dai manifestanti a cui però la polizia ha impedito di raggiungere piazza Murillo, il centro della città, ovviamente causando nuovi disordini.





El gobierno de facto de Añez no respeta a los muertos en sus ataúdes, ni perdona a sus familiares, mujeres y niños que marchaban pacíficamente por el respeto a la vida y a la democracia. Condenamos la violencia que se ejerce contra nuestros hermanos y hermanas #ParenLaMasacre pic.twitter.com/61fjwRfWze — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 21, 2019



Da non dimenticare che continuano da parte dei sostenitori pro Morales i posti di blocco sulle principali arterie che collegano le maggiori città boliviane, per impedire i rifornimenti di beni e materie prime.

Alle prossime elezioni, se e quando si faranno, non parteciperanno Evo Morales e Álvaro García Linera, rispettivamente presidente e vicepresidente della Bolivia, entrambi rifugiatisi in Messico, con quest'ultimo che ha comunque chiesto di poter rientrare in Bolivia nel periodo elettorale.