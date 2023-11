This is the deliberate bombing of a trapped population who have nowhere to flee. Gaza has been an open-air prison for nearly two decades and is fast becoming a mass grave. 40% of those killed are innocent children. Whole families are being murdered. While the world watches and with the active support of many governments, millions of Palestinian civilians - children, women, families - are being collectively punished and dehumanized, all while being deprived food, medicine and humanitarian aid against international law. By refusing to demand a humanitarian ceasefire and blocking the UN Security Council from imposing one on both parties, world leaders are complicit in these crimes.

Questo è il bombardamento deliberato di una popolazione intrappolata che non ha un posto dove fuggire.

Gaza è una prigione a cielo aperto da quasi due decenni e sta rapidamente diventando una fossa comune.

Il 40% di coloro che sono stati uccisi sono bambini innocenti. Intere famiglie vengono assassinate.

Mentre il mondo guarda e con il sostegno attivo di molti governi, milioni di civili palestinesi - bambini, donne, famiglie - vengono puniti collettivamente e deumanizzati, mentre vengono privati di cibo, medicinali e aiuti umanitari contro il diritto internazionale.

Rifiutando di richiedere un cessate il fuoco umanitario e bloccando il Consiglio di Sicurezza dell’ONU dall’imporne uno a entrambe le parti, i leader mondiali sono complici di questi crimini.

E ci voleva Angelina Jolie per denunciare quanto sta accadendo?