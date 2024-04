Le forze israeliane hanno bombardato domenica centinaia di palestinesi sfollati mentre tentavano di tornare alle loro case nel nord della Striscia di Gaza, ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu.

I rapporti iniziali non indicavano vittime, secondo un corrispondente di Anadolu.

Domenica mattina, uno dei portavoce dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, ha smentito le voci secondo cui l'esercito israeliano avrebbe consentito il ritorno nel nord della Striscia dei palestinesi fatti sfollare a sud nei mesi scorsi.

"Le voci che l'esercito israeliano abbia consentito il ritorno della popolazione palestinese nell'area settentrionale della Striscia di Gaza sono false e completamente prive di fondamento", ha scritto Adraee su X, aggiungendo che "l'esercito israeliano non permette il ritorno dei residenti, né attraverso la via Salah al-Din Street né attraverso la via Al-Rashid".

Adraee ha poi minacciato i palestinesi dall'avvicinarsi alle forze israeliane nel nord della Striscia, definendola ancora una zona di guerra.

Per scoraggiare la processione che si era formata, composta in gran parte da donne e bambini, l'IDF ha lanciato fumogeni contro il corteo.