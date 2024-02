Stufi delle terrificanti gag proposte dal duo Fiore-Ama o Ama-Fiore, che dir si voglia?

Non ne potete più del trap-rap-urban condito in tutte le salse?

Spegnete il telecomando e venite al Paso in Via Passo Buole 47, Torino

In occasione della seconda edizione dell’antifestival torinese “Sanromolo”, sul palco del Paso si avvicenderanno ben trenta band.



Si inizia venerdì 9 febbraio con il rock degli Artemisia, lo stoner degli Into my plastic bones, il punk rock dei Lem e poi i Cocumbeer Fool, Cromia, De Vanveras, Dada and the Robots, the Fogtress, Flashover, Knives Brothers, La parte peggiore, Malvos, Mem Sadhe, Ombra e Subliminal.



Nella serata finale di sabato 10 febbraio a riportarci indietro nel tempo con le loro atmsofere new wave i grandi Tommy De Chirico e Guido Rossetti.

Si attendono, poi, Hypnogeo, 17 incubi, Burnout, Complesso di Colpa, Le sostanze, Laser and Porno, Nothing Stand, Strappacapelli, S.P.F.G., S-Nakes, Urban Cairo, Wally Gators e Yuma.



E visto che quando si fa una cosa, la si fa sul serio c’è anche il Radio Voto con codice tramite sms, che verrà, di volta in volta, indicato dai conduttori del festival.



Media partner dell’evento è l’attivissima Radio Bandito, che trasmetterà in diretta sul suo sito entrambe le serate.

Scegliete El Paso al posto dell’ Ariston e non ve ne pentirete! VI aspettiamo!



When: 9th and 10th February @nite

Where: El Paso Via Passo Buole 47 Torino

What: Sanromolo

Why? El Paso is better than Ariston