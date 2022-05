Si è svolta nell’aula consiliare la riunione del Comitato dei Sindaci, presieduta dal Sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto, presente l'Assessore ai Servizi sociali Pasquale Impellizzeri.

Diversi i punti all’ordine del giorno: tra questi la sottoscrizione della convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari distrettuali (DSS 27). Dopo un lungo iter si è arrivati finalmente, a seguito dell’approvazione di tutti i Consigli comunali dello schema di Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari distrettuali (DSS 27) per il Piano di Zona 2021, alla definizione della sottoscrizione della convenzione.

A seguire gli amministratori hanno dato mandato al dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila (Milazzo) di scegliere i criteri da seguire per individuare il Responsabile dell’Ufficio di Piano. Approvate anche le azioni di rafforzamento territoriale per il sostegno al personale degli asili nido/micronido dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 27 e per il servizio di assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari del Distretto Socio Sanitario 27 (ADI). A seguire il dottor Filippo Santoro, coordinatore del Gruppo Piano ha informato i Sindaci che l’Assessorato Regionale ha ammesso a finanziamento il progetto “Dopo di Noi”, invitandoli ad approvare l’Accordo di Programma, adempimento definito in maniera unanime.

Altra progettualità che il Distretto sta portando avanti l’assistenza per adolescenti in comunità alloggio per un percorso di autonomia con la previsione anche di un progetto di sostegno ai nuclei familiari con situazioni di fragilità e/o problemi di adattamento. Il fondo è di circa € 68.000 l’anno ed in caso di riscontro positivo con tali risorse si procederà alla costituzione di un’equipe formata da assistente sociale, pedagogista e psicologo, che potrebbe intervenire anche nei casi di minori sottoposti all’autorità giudiziaria. Solo i primi 5 progetti in graduatoria verranno finanziati. È stata inoltre avanzata richiesta di finanziamento nel PNRR – ha aggiunto Santoro – in tutte le azioni a cui si poteva accedere per circa 4 milioni di euro.

Tra queste azioni vi sono i progetti di housing first e stazioni di posta; se venissero finanziate si dovrà individuare, tramite decisione del Comitato dei Sindaci, una sede come centro operativo del progetto. La sede deve essere un bene pubblico: è infatti previsto il riutilizzo di edifici pubblici e la loro riqualificazione. È stata ripresentata l’azione per l’educativa domiciliare minori ed altre progettualità per assistenza domiciliare anziani e disabili in maniera da potenziare o coprire quanto previsto nei Piani di Zona. Per il rafforzamento dei servizi sociali si potrà attingere oltre che al Fondo PON anche al Fondo Povertà 2021, che diventerà un Fondo strutturale ed al Fondo di solidarietà comunale per assumere assistenti sociali a tempo indeterminato.

È stato pubblicato poi il bando di accreditamento per i servizi distrettuali ed il cittadino sceglierà l’ente che lo assisterà e, entro giugno si auspica di riavviare il servizio di educativa domiciliare e il servizio per i disabili. Pubblicato anche il Bando per i buoni viaggio previsto nel precedente Piano di Zona, per rimborsare le famiglie che si recano nei centri di riabilitazione con i propri mezzi e si sta lavorando per avviare i tirocini di inclusione previsti con il Fondo PAL attraverso centri accreditati dalla Regione.

Si prevede di reinserire nel nuovo Piano di Zona azioni che hanno dato dei risultati positivi per i beneficiari quali l’assegno civico, il progetto per i disabili psichici che ha avuto forti riscontri positivi riconosciuti anche da Dipartimento di Salute mentale. Si ritiene anche di reinserire nel nuovo piano un progetto per contrastare il gioco d’azzardo e la ludopatia, considerato che era stato già previsto nel 2013, ma non avviato. Da ultimo il dottor Santoro ha reso noto che è stato presentato inoltre ad inizio aprile un progetto di pronto intervento sociale Prin.S. per pronto soccorso sociale e nelle azioni di interesse è prevista anche la presenza profughi ucraini.

Il Distretto infine sta procedendo anche con la selezione degli assistenti sociali. La commissione sta terminando il lavoro di valutazione e si riunirà nel pomeriggio. Ultimata la valutazione si procederà poi alle successive fasi quali la pubblicazione della graduatoria di ammissione all’orale, si programmerà il calendario delle convocazioni; si auspica che per metà o fine maggio, salvo imprevisti, la procedura sarà conclusa e si potranno attivare i Puc.