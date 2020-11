In molti se lo chiedevano e adesso, finalmente, hanno avuto una risposta alla domanda, "quasi" esistenziale:

"Ma che (bip) fa Salvini dalla mattina alla sera?"

Ce lo ha gentilmente e gratuitamente spiegato il quotidiano Independent: la cheerleader che diffonde teorie complottiste infondate. Questa è l'immagine all'estero del sciur Matteo, l'alleato della sora Giorgia Meloni e del cavaliere appiedato Silvio Berlusconi.

Nel caso oggi citato dal quotidiano britannico, Matteo Salvini fa la ragazza pon pon per supportare il "trombato" Donald Trump. Come direbbe lui: PAZZESCO!

Come lo dimostra Independent? Con le dichiarazioni che il sciur Matteo questa mattina ha rilasciato in un'intervista a Radio 24, dove ha ripetuto le baggianate che da giorni Trump va dicendo riguardo al voto per posta, aggiungendo anche come ulteriore prova che "in alcune contee ci sono più voti che elettori, più schede che persone"... "è come se a Milano, dove siamo 1,2 milioni, fossero stati espressi due milioni di voti".

Il guaio (per lui) è che l'ex ministro dell'Interno italiano, possibile futuro premier del nostro Paese, per dichiarare quella baggianata si è rifatto a dei dati fasulli che circolano sui social... forse glieli ha fatti avere il suo amico Putin o l'altro mentore dei sovranisti, quel tal Bannon che oggi incitava alla decapitazione di Fauci e del direttore dell'FBI (inutile andare a vedere perché gli è stato sospeso l'account).

Pertanto, le affermazioni di Salvini sono palesemente false.

In Italia, alle baggianate che giornalmente Salvini dice ci siamo abituati ed è impossibile conteggiarle, se non riportandole in un database appoggiato su memorie di massa da migliaia di terabyte! Per questo, da noi non vi facciamo più caso... sono la normalità.

All'estero, invece, non è così. E persino nel Regno Unito, nonostante Johnson, riescono a stupirsi di come un ex ministro possa arrivare a fare tali dichiarazioni, tanto da meritarsi di poter esser definito una cheerleader di Trump!

E Matteo Salvini, nonostante venga visto come una cheerleader qualunque, pretende di voler rappresentare l'Italia e la sua storia.

ESAGERATO!