Il progresso tecnologico continua ad avanzare a passi da gigante e lo farà anche nei prossimi con la nuova frontiera rappresentata dall'intelligenza artificiale.ì

E dato che in tale mercato gli algoritmi servono, ma non sono tutto, ecco che l'altro prodotto protagonista è rappresentato dai semiconduttori e da chi li produce.

Secondo le stime attuali il fatturato del settore dei semiconduttori supera i 600 miliardi di dollari, rispetto ai 335 del 2015. In confronto, il fatturato globale degli smartphone è passato da circa 360 a 420 miliardi di dollari. E nei prossimi anni la richiesta aumenterà ancora, rendendo assai attraente questo settore per chiunque voglia investirvi, anche se bisognerà (come sempre) fare attenzione sui titoli su cui puntare.