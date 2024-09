La Croazia porta agli Oscar 2025 Beautiful Evening, Beautiful Day per la categoria Miglior film internazionale, un lungometraggio ambientato negli anni '50 che racconta la storia dei registi jugoslavi che hanno combattuto per la propria libertà e per la libertà di parola ma che poi si sono trovati a criticare la società per cui hanno combattuto.

Il film segue quattro amici che si uniscono ai partigiani durante la seconda guerra mondiale, per poi incontrarli sedici anni dopo come registi che criticano la società.

Questa è una storia sulla libertà, su persone che hanno osato desiderare una società migliore, che hanno lottato per il proprio paese, ma stanno vivendo un tradimento

Nella storia degli Oscar la Croazia non ha mai ottenuto la candidatura.