La scienza è chiara: l’inquinamento atmosferico è un problema di salute pubblica in tutto il mondo, soprattutto per i bambini di età inferiore ai cinque anni.

Ma quali ulteriori effetti sulla salute affrontano i bambini e perché?

Per aiutare a spiegare questo, l’Health Effects Institute (HEI), un ente istituito nel 1980 come organizzazione di ricerca indipendente per fornire una scienza di alta qualità, imparziale e pertinente sugli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico, ha pubblicato un nuovo video intitolato Cleaner Air, Healthier Children.

In questo video, presenta sei bambini che vivono in tutto il mondo: Henri, David, Iris, Amari, Maiyen e Mila. Mentre questi bambini vivono vite molto diverse, sono tutti collegati dalla loro esposizione all’inquinamento atmosferico da varie fonti come il traffico, gli incendi, l’uso domestico di combustibili come il legno e il carbone e le emissioni industriali. Le esposizioni all’inquinamento atmosferico durante l’infanzia possono comportare effetti sulla salute per tutta la vita che hanno impatti significativi sulla salute, la longevità, la produttività e la qualità della vita.

La linea di fondo: non deve essere così. Sappiamo che è possibile migliorare la qualità dell’aria e il cambiamento inizia con la comprensione e la condivisione di dati e informazioni pertinenti. Guarda il video per saperne di più su questa crisi globale della salute pubblica e su come il cambiamento guidato dai dati può salvare e migliorare milioni di vite in tutto il mondo.