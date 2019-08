Gennaro Lillio lascia Francesca de Andrè, lei lo tradiva?

E adesso vi parliamo di Gennaro Lillio e Francesca de Andrè. Loro si erano incontrati al Grande Fratello 16.

Lei in quella circostanza era fidanzata con Giorgio Tambellini un imprenditore toscano. I due si lasciarono perché lui la tradì mentre lei era dentro la casa del Grande Fratello.

Fuori dalla casa la storia fra Gennaro Lillio e Francesca de Andrè non è mai decollata. E oggi si sono ufficialmente lasciati. Prima lui ha però addirittura parlato di tradimenti e di parolacce da parte della de Andrè che, al momento, non sta però replicando alle sue parole.

Sinceramente, anche a giudicare dai social, la storia tra i due non pare mai essere realmente iniziata. Gennaro e Francesca non sono mai sembrati innamorati come forse qualcuna sperava...