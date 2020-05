I turchi del Fenerbahçe, in cerca di un allenatore dopo l'addio, a marzo, di Ersun Yanalpen, son in cerca di un nuovo tecnico.

Vari i nomi sul piatto per la squadra turca. Oltre a Niko Kovac, ex tecnico del Bayern Monaco, e Mirsat Turkcan, ex allenatore della squadra di basket del club turco, tra i pretendenti alla panchina del Fenerbahçe vi è anche Vincenzo Montella.

Per l'aeroplanino, si tratterebbe ancora una volta di sedere su una panchina a stagione in corso. Le precedenti esperienze in Spagna e Italia, non depongono però a suo favore.