I numeri di casi di Covid-19 sta risalendo anche in Italia ed è probabile che dopo Ferragosto, a causa degli spostamenti di massa, i numeri tenderanno a salire in modo incontrollato.

Il rischio, diciamocela tutta, è quello di un nuovo lockdown, che a ridosso delle prossime elezioni e del Natale sarebbe devastante per tutti i settori e anche per la politica.

"Siamo in una fase di lenta crescita dei casi. La curva sale, lentamente ma in modo costante. E può bastare poco per ripiombare nell'emergenza".

Questo è quanto dichiarato al Corriere da Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms distaccato a Roma per seguire da vicino la situazione in Italia e tecnico del Cts.

"Sembra che la gente non abbia compreso quanto siamo in pericolo, è adesso che dobbiamo agire, dopo potrebbe essere troppo tardi. Ci vuole un battito d'ali per rientrare nella criticità. Man mano che i casi di nuovi positivi si accumulano i tempi di moltiplicazione dei contagi si accorciano.Significa che la crescita dell'epidemia da lenta diventa rapida e si ha una progressione geometrica. Potremmo tenere in pugno la situazione se tutti, mostrassero senso di responsabilità rispettando le tre regole base: mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Faremmo ancora in tempo a tornare indietro, a cambiare marcia. Invece, si vedono movide, affollamenti in spiaggia, giovani che tornano infetti dalle vacanze e spesso diffondono il contagio in famiglia".

Il Virus, come ho ampiamente più volte detto, sta girando indisturbato nel mondo e non solo non è morto, non solo non è stato sconfitto, ma potrebbe riservarci ulteriori sorprese.

Sembra serpeggiare in giro l'idea sbagliata che tutto è passato. Purtroppo si moltiplicano gli studi che ci avvertono della pericolosità del coronavirus e delle sue - sembra anche molteplici - capacità di trovare vie di penetrazione e infettività, oltre alle note capacità di mutare.

Inutile fare scongiuri o additare questo o quell'altro medico come catastrofico. Non sono d'accordo neppure con l'ottimismo di Tarro il quale dovrebbe spiegare tutto ciò che racconta ai colleghi USA che proprio bene non se la stanno vedendo.

Diciamo che il bicchiere non è troppo pieno e neppure troppo vuoto, bisogna essere pratici. Il virus se continua a girare potrebbe darci delle sorprese improvvise. Vediamo ora cosa accadrà ai primi freddi, con le prime affezioni respiratorie, sperando davvero che il coronavirus resti buono e docile.





