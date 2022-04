Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.



Intervista a Alessandro Orsi Alias Aleranda.

Raccontaci di te e dei tuoi primi passi ad oggi nel campo musicale.

Essendo nato in una famiglia dove sia da parte di Madre e di Padre si respirava l’arte, all’età di 22 anni ho cominciato ha studiare musica. Oggi ne ho 64 e non ho più smesso.



Cosa ti aspetti dalla partecipazione a questo contest?

Per me è un’ulteriore momento con il pubblico che negli ultimi 3 anni è stato molto raro.



Quanta importanza ha la musica nella tua vita?

Non mi sono mai posto questa domanda visto che da tutta la vita la faccio.



Quale è il cantante preferito o quello che ti ha ispirato maggiormente?

Difficile da dire per me visto che per me la musica è vita ed è tutta bella. (Quella vera).



Il tuo genere?

Il mio. Poi tutta la musica Pop, Classica ecc…



Si può vivere senza musica?

Per me è impossibile solo al pensiero.



Cosa ne pensi del panorama musicale italiano?

Poca identità artistica.