Il 20 febbraio 2024, doppio appuntamento all’insegna della legalità e della lotta alla criminalità.

Alle 9,30 presso “Anchecinema” gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo Abbrescia Di Cagno di Bari e dell’Istituto Professionale "L. Santarella - De Lilla" di Bari parteciperanno alla proiezione del docufilm del regista Ambrogio Crespi, “Generale Mori – Un’Italia a testa alta”. Al termine si svolgerà un dibattito moderato dal giornalista Alessandro Cucciolla con la presenza del regista, del Generale Mario Mori e del Colonello Giuseppe De Donno.

Gli stessi ospiti saranno protagonisti, alle ore 19:00, della conferenza che si terrà nell’Auditorium della Parrocchia a San Sabino di Bari organizzata da Don Angelo Cassano, parroco antimafia alla guida dell’Associazione Libera in Puglia, attraverso la quale si ripercorreranno gli ultimi sessant’anni della storia d’Italia impegnata nella lotta alla mafia e si proverà ad approfondire, insieme alla cittadinanza, il tema della legalità anche prendendo spunto dal libro “M.M. Nome in codice UNICO” a cura del Gen. Mario Mori e dell’avvocato Fabio Ghiberti.

“È fondamentale – ha dichiarato il regista Ambrogio Crespi – che si parli costantemente di legalità e lotta alla mafia e che lo si faccia attraverso le voci di chi, a questa lotta, ha dedicato tutta la propria vita. Ancora più importante è farlo agli studenti e ai giovani che sono il nostro futuro e che hanno quanto mai bisogno di esempi chiari e positivi. Raccontare il vissuto del Generale Mori e dei suoi uomini è stato per me un onore e avere, ancora oggi, l’opportunità di far conoscere questa storia alle nuove generazioni è una grande soddisfazione”.